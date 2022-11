V Muzeju Velenje razstava ob 65-letnici delovanja muzeja

Velenje, 10. novembra - V Muzeju Velenje bodo drevi ob 65-letnici delovanja muzeja odprli občasno razstavo Lejga, kamerat! Ne v štirc, to naj gre gor, na star grad. S postavitvijo muzej širi zavedanje, da so predmeti premične kulturne dediščine pomembni in da jih je treba ohranjati in ne zavreči, so zapisali v muzeju.