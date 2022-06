Muzej Velenje z razstavo V zlati senci faraonov

Velenje, 20. junija - V Muzeju Velenje so danes odprli občasno razstavo V zlati senci faraonov. Razstava temelji na zanimivem fotografskem gradivu Egipta s prve poti čeških raziskovalcev Františka Foita in Jirija Bauma po Afriki leta 1931. Razstavo so pripravili ob 100-letnici odkritja slovite grobnice faraona Tutankamona leta 1922.