Dnevnik o ameriških volitvah (10. 11.)

Ljubljana, 9. novembra - Andrej Brstovšek v komentarju Zadovoljiv poraz in bleda zmaga piše o tem, da so ameriški republikanci kljub temu, da imajo možnost prevzeti večino v obeh domovih ameriškega kongresa, obveljali za poražence volitev. Kljub porazu si je Biden okrepil svojo pozicijo, z rezultatom volitev pa ne more biti zadovoljen bivši predsednik Trump, meni avtor.