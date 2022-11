Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (9. 11.)

Ljubljana, 9. novembra - Tuje tiskovne agencije so danes med drugim poročale o zunanjepolitičnih pogledih predsedniških kandidatov Nataše Pirc Musar in Anžeta Logarja. Logar pri razreševanju vprašanja meje s Hrvaško poudarja gradnjo zaupanja, Pirc Musarjeva pa veljavnost arbitražne odločbe. Pisale so še o helikopterski nesreči, v kateri je umrla slovenska družina.