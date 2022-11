Sindikat Praktikum: Z dvigom normativa bi prišlo do dokončnega zloma osnovnega zdravstva

Ljubljana, 9. novembra - Sindikat zdravnikov družinske medicine Praktikum se je danes odzval na javno pismo Zavezništva za demokratično in pravično Slovenijo, ki je med drugim predlagal povečanje normativa zdravnikov družinske medicine od 5 do 10 odstotkov. V sindikatu opozarjajo, da bi ta poteza pripeljala do dokončnega zloma osnovnega zdravstva.