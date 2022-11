Zavezništvo za demokratično in pravično Slovenijo poziva k ureditvi razmer v primarnem zdravstvu

Ljubljana, 9. novembra - Zavezništvo za demokratično in pravično Slovenijo vlado in družinske zdravnike poziva k ureditvi razmer v primarnem zdravstvu in zagotovitvi pravice do izbire osebnega zdravnika. "Dosedanji poskusi reševanja tega problema so nezadostni in se prvenstveno ukvarjajo s položajem zdravnikov, medtem ko njihovi bolniki nimajo svojega glasu," opozarjajo.