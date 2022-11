Đukanović zakon o predsedniku Črne gore vrnil v parlament, ker da ruši ustavo

Podgorica, 8. novembra - Črnogorski predsednik Milo Đukanović je v parlament v ponovno obravnavo vrnil zakon o spremembah zakona o predsedniku Črne gore. Sprejem zakona bi po njegovih besedah "neizogibno odprl vprašanje ohranjanja ustavnosti in zakonitosti ter pravne varnosti v političnem in pravnem sistemu države", so v ponedeljek sporočili iz kabineta predsednika.