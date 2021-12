Evro v obtoku 20 let, v Sloveniji pa 15 let

Ljubljana/Frankfurt, 29. decembra - V začetku leta 2022 bo minilo 20 let, odkar so v obtok prišli evrski bankovci in kovanci, in 15 let, odkar je skupno evropsko valuto prevzela tudi Slovenija. Evro je danes uradna valuta v 19 državah od 27 članic EU, uporablja pa ga približno 341 milijonov ljudi.