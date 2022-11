Poročilo: V več članicah EU nezakonito uporabljali vohunsko programsko opremo

Bruselj, 8. novembra - Vohunsko programsko opremo so nezakonito uporabljali v najmanj štirih državah članicah Evropske unije - Poljski, Madžarski, Grčiji in Španiji - ugotavlja odbor Evropskega parlamenta v danes objavljenem vmesnem poročilu o zlorabah vohunske opreme v aferi Pegasus, ki je prišla na dan lansko poletje. Pozvali so k moratoriju na to tehnologijo.