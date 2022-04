Katalonski politiki domnevno tarča vohunjenja s Pegazom

Barcelona, 19. aprila - Najmanj 65 katalonskih politikov in aktivistov, med njimi predsednik katalonske vlade Pere Aragones in evropski poslanci, je bilo tarča vohunjenja s programsko opremo Pegaz in Candiru, je razkrila preiskava kanadskega raziskovalnega laboratorija Citizen Lab. V Evropskem parlamentu je medtem začel delovati odbor, ki bo preiskoval uporabo Pegaza.