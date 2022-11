Krška nuklearka spet priključena na elektroenergetski sistem in obratuje

z izjavo Uprave RS za jedrsko varnost v 7. do 9. odstavku

Krško, 8. novembra - Nuklearno elektrarno Krško (Nek) so po nekaj več kot enomesečnem remontu v ponedeljek zvečer vnovič pognali in priključili na elektroenergetski sistem. Po preverjanjih na nizki moči bodo njeno moč postopno zviševali, so v Neku danes potrdili za STA. Krško nuklearko prihodnji remont po novem 18-mesečnem gorivnem ciklu čaka spomladi 2024.