Krška nuklearka od sobote v rednem remontu

Krško, 30. septembra - Nuklearno elektrarno Krško (Nek) bodo po 32. gorivnem ciklu in 513 dneh neprekinjenega delovanja v noči na soboto zaustavili, izklopili iz omrežja in začeli 32-dnevni remont. To bo hkrati njen zadnji remont v prvotno predvideni 40-letni življenjski dobi, zanj pa bodo odšteli od 90 do 100 milijonov evrov lastnega denarja.