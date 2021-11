Avstrija znova podaljšala nadzor na meji s Slovenijo

Dunaj, 12. novembra - Avstrija je znova podaljšala nadzor na meji s Slovenijo, ki ga je uvedla leta 2015 na vrhuncu takratne begunske krize. Nadzor na meji se je iztekel 11. novembra. Avstrijske oblasti so ga znova podaljšale do 11. maja prihodnje leto, so v četrtek potrdili na avstrijskem notranjem ministrstvu za avstrijsko tiskovno agencijo APA.