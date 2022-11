Skupina Intesa Sanpaolo v devetmesečju zaradi Rusije in Ukrajine z nižjim dobičkom

Torino, 8. novembra - Italijanska bančna skupina Intesa Sanpaolo, ki je prisotna tudi v Sloveniji, je v devetih mesecih letos ustvarila 3,28 milijarde evrov čistega dobička, kar je 18 odstotkov manj kot v enakem obdobju lani. Razlog za to je 1,3 milijarde evrov oslabitev zaradi izpostavljenosti do Rusije in Ukrajine. Brez tega je za banko najboljše devetmesečje po 2008.