Intesa Sanpaolo in Generali v krepitev bančnega zavarovalništva na slovenskem trgu

Ljubljana, 20. oktobra - Intesa Sanpaolo in Generali stopata v partnerstvo na slovenskem trgu, katerega cilj je okrepiti dejavnost bančnega zavarovalništva ter razširiti ponudbo produktov in storitev. "Glede na stopnje rasti, zlasti na področju življenjskih zavarovanj, spada slovenski trg med atraktivnejše v srednji in vzhodni Evropi," so zapisali v banki.