Pod pretvezo vstopila v hišo in okradla starejšo žensko

Maribor, 7. novembra - V stanovanjsko hišo v okolici Kidričevega, v kateri je bivala starejša ženska, sta pred dnevi vstopila neznana moški in ženska in prosila za vodo. Med brskanjem po omarah sta odtujila gotovino in zlatnino, kar so ugotovili šele ostali družinski člani ob prihodu domov. Policisti so osumljena tatvine ustavili v avtomobilu pri Gorišnici.