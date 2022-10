Ptujski policisti pridržali osumljenca tatvin

Ptuj, 28. oktobra - Ptujski policisti so v torek zaradi utemeljenega suma storitve treh kaznivih dejanj tatvine in dveh kaznivih dejanj velike tatvine, ki so se zgodile septembra in oktobra, pridržali 60-letnega državljana Hrvaške. Osumljencu so odredili pridržanje in ga privedli k preiskovalni sodnici na Okrožno sodišče na Ptuju, so sporočili s PU Maribor.