V Krškem od ponedeljka približno enomesečna popolna zapora dela Ceste krških žrtev

Krško, 6. novembra - Zaradi prenove cestišča in druge infrastrukture bodo v ponedeljek v Krškem za motorni promet popolnoma zaprli odsek glavne mestne prometnice oz. Ceste krških žrtev od mestnega pokopališča do bencinskega servisa OMV. Prenovitvena dela na tem državnem cestnem odseku nameravajo končati v začetku decembra, so sporočili s krške občine.