V Krškem konec meseca druga etapa prenove Ceste krških žrtev

Krško, 9. oktobra - Direkcija RS za infrastrukturo in Mestna občina Krško sta po junija končani prenovi in uradnem odprtju prvega odseka Ceste krških žrtev oz. nekdanje glavne mestne vpadnice nedavno podpisali še pogodbo za prenovo odseka od mestnega pokopališča do trgovskega središča v Leskovcu pri Krškem. Gre za 3,8 milijona evrov vredno naložbo.