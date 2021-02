Arheologi v bližini Aleksandrije našli lobanjo z zlatim jezikom

Kairo, 7. februarja - Arheologi, ki raziskujejo območje templja Taposiris Magna na obrobju egiptovskega mesta Aleksandrija, so odkrili 16 grobnic, je sporočilo egiptovsko ministrstvo za turizem in starine. V eni od njih so naleteli na človeško lobanjo z zlatim jezikom, piše spletni portal Art Daily.