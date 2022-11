Newyorški sodnik za Trumpovo podjetje uvedel neodvisnega nadzornika

New York, 4. novembra - Newyorški sodnik Arthur Engoron je v četrtek uslišal zahtevo pravosodnega ministrstva države v civilni tožbi proti podjetju bivšega predsednika ZDA Donalda Trumpa in uvedel neodvisnega nadzornika, ki bo bdel nad določenim poslovanjem podjetja in potrjeval ali zavračal odločitve vodstva.