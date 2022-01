Pravosodno ministrstvo New Yorka z dokazi o davčnih prevarah Trumpovega podjetja

New York, 19. januarja - Urad newyorške pravosodne ministrice Letitie James je v torek zvečer sporočil, da so med preiskavo organizacije bivšega predsednika ZDA Donalda Trumpa odkrili dokaze o prevarah in zavajanjih glede ocenjevanja vrednosti premoženja pri davkih in pridobivanjih posojil. Pravosodna ministrica se še ni odločila, ali bo vložila tožbo.