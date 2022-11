Slopak kritičen do spreminjanja embalažne uredbe sredi poslovnega leta

Ljubljana, 3. novembra - V družbi za ravnanje z odpadno embalažo Slopak so kritični do vladnega spreminjanja uredbe o embalaži in odpadni embalaži sredi poslovnega leta, se pa strinjajo z metodologijo določanja tržnih deležev. Uredbo izpodbijajo na ustavnem sodišču, obrnili so se tudi na upravno sodišče, je na novinarski konferenci povedal Slopakov direktor Boštjan Aver.