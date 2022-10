Embalažna uredba pred ustavnim sodiščem; vlada začasnemu zadržanju nasprotuje

Ljubljana, 14. oktobra - Ustavno sodišče obravnava pobudo za oceno ustavnosti in zakonitosti delov spremenjene uredbe o embalaži in odpadni embalaži ter o predlogu za zadržanje njenega izvrševanja. Vlada meni, da bi zadržanje ogrozilo doseganje predpisanih okoljskih ciljev, predvsem pa bi bil ogrožen javni interes varovanja okolja in zdravja ljudi.