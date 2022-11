Varnostni svet ZN podaljšal mandat misije EU v BiH

New York, 3. novembra - Varnostni svet ZN je v sredo soglasno podaljšal mandat mirovne misije EU v Bosni in Hercegovini (Eufor) za še eno leto. Resolucijo o podaljšanju mandata je podprla tudi Rusija, vendar je ob tem izrazila zaskrbljenost zaradi letošnje po njihovi oceni neupravičene in nepojasnjene podvojitve števila pripadnikov misije, poročajo tuje tiskovne agencije.