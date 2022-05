V VS ZN kritike na račun Republike srbske in Dodika

New York, 12. maja - Veleposlaniki držav članic Varnostnega sveta ZN so v sredo na zasedanju o položaju v Bosni in Hercegovini kritizirali postopke Republike srbske in njenega vodje Milorada Dodika, ki rušijo ustavni sistem države. Rusija in Kitajska pa sta pred zasedanjem ugovarjali poročanju visokega predstavnika mednarodne skupnosti za BiH Christiana Schmidta.