Plenković napovedal omejitev nedeljskega dela ter zvišanje minimalne in povprečne plače

Zagreb, 19. oktobra - Višja povprečna plača, višja minimalna plača in omejitev dela ob nedeljah so nekateri od glavnih ciljev hrvaške vlade do konca tega mandata, ki jih je premier Andrej Plenković izpostavil v rednem letnem poročilu o delu vlade. Povprečna plača bo po njegovih napovedih do leta 2024 znašala 1088 evrov, nedeljsko delo pa bo mogoče največ 16 dni v letu.