Zaposlovanje v ameriškem zasebnem sektorju oktobra preseglo pričakovanja

Washington, 2. novembra - V zasebnih podjetjih v ZDA so oktobra neto ustvarili 239.000 delovnih mest več, kot so jih ukinili. Septembra je gospodarstvo neto ustvarilo 192.000 delovnih mest. Podatki so presegli pričakovanja analitikov, saj se trgovci in gostinci s krepitvijo zaposlovanja pripravljajo na prihajajočo praznično obdobje, kažejo podatki podjetja ADP.