Zasebni sektor v ZDA maja neto ustvaril 128.000 novih delovnih mest

Washington, 2. junija - Ameriški zasebni delodajalci so maja odprli 128.000 novih delovnih mest več, kot so jih ukinili. Poročilo družbe ADP je postreglo s slabšimi številkami od pričakovanj analitikov, vendar pa je umirjanje rasti zaposlovanja po drugi strani pričakovano, saj to kontinuirano raste že dolgo časa.