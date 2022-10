Na Hrvaškem z novo metodo zdravljenja uspešno odstranili tumorje

Zagreb, 20. oktobra - V zagrebškem kliničnem centru Sestre milosrdnice so bolnikoma s karcinomom jeter z razvitimi metastazami z ireverzibilno elektroporacijo odstranili tumorje. Poseg so na Hrvaškem in v tem delu Evrope opravili prvič, njegova prednost pa je naravno odmiranje tumorjev, ki ne poškoduje zdravih tkiv, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.