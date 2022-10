Pelosijeva travmatizirana po nasilnem napadu na njenega moža

San Francisco, 30. oktobra - Predsednica predstavniškega doma ameriškega kongresa Nancy Pelosi je v soboto sporočila, da so ona in njena družina strti in travmatizirani zaradi petkovega nasilnega napada na njenega moža Paula Pelosija na njunem domu v San Franciscu. Ob tem se je zahvalila policiji in reševalnim službam za hiter odziv, poroča francoska tiskovna agencija AFP.