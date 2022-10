Pelosijeva v Zagrebu: ZDA bodo Ukrajini stale ob strani do konca

Zagreb, 25. oktobra - Krim je ukrajinski in prav tako druga območja, ki jih je okupirala Rusija, so na prvem parlamentarnem vrhu Krimske platforme v Zagrebu danes sporočili hrvaški premier Andrej Plenković, ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski in predsednica predstavniškega doma ameriškega kongresa Nancy Pelosi. Napovedali so boj do končne zmage Ukrajine.