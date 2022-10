V mobilni telefon Liz Truss naj bi poleti vdrli ruski agenti

London, 30. oktobra - V Združenem kraljestvu dviga prah poročanje časnika The Mail on Sunday, da naj bi ruski agenti poleti vdrli v mobilni telefon nekdanje premierke, tedaj še zunanje ministrice Liz Truss. Poročilo navaja, da so agenti pridobili dostop do strogo zaupne korespondence med Trussovo in mednarodnimi ter domačimi partnerji. Opozicija že poziva k preiskavi.