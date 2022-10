Policija: V okolici DZ v petek dva primera nasilnega vedenja do poslancev

Ljubljana, 29. oktobra - V okolici poslopja DZ je po navedbah policije v petek prišlo do dveh primerov nasilnega vedenja do poslancev. V primeru napada na Branka Grimsa (SDS) poteka intenzivna preiskava, tudi s pregledom nadzornih kamer, za ugotovitev identitete napadalca. V drugem primeru pa so policisti identiteto ugotovili na kraju, a druge okoliščine še preiskujejo.

Ljubljanski policisti so bili po besedah samostojnega policijskega inšpektorja iz sektorja uniformirane policije na Policijski upravi Ljubljana Klemna Izde o napadu na Grimsa obveščeni v petek nekaj pred 16. uro.

Policisti po Izdovih zagotovilih intenzivno preverjajo okoliščine primera, zbirajo obvestila ter izvajajo ostale ukrepe za izsleditev storilca. Kot je Izda napovedal v izjavi za medije, bodo storili vse za ugotovitev storilca in celovito obravnavo dogodka, in to v najkrajšem možnem času.

Policija je s pregledom posnetkov kamer že prišla do fotografije možnega storilca. Za pomoč pri preiskavi prosijo vse, ki bi osebo na sliki prepoznali ali imeli o petkovem dogodku kakršnekoli informacije, da pokličejo na številko 113, neposredno na policijsko postajo Ljubljana Center na številko (01) 475 06 00 ali pa anonimno na 080 1200.

Poleg tega primera, o katerem so javnost obvestili v SDS, danes pa se je nanj pred novinarji odzval tudi sam Grims, so policisti v petek v bližini DZ obravnavali tudi primer, ko je oseba žalila drugega poslanca. Po neuradnih informacijah portala N1 gre prav tako za poslanca SDS. Policisti so identiteto verbalno nasilne osebe ugotovili na mestu, vseeno pa zbirajo obvestila, preverjajo okoliščine in ugotavljajo elemente morebitnega kaznivega dejanja.

Izda je zagotovil, da policija v primeru obravnave nasilnih dejanj vedno postopa skladno s ciljem, da se zagotovi varnost ljudi in dejanja razišče v celoti. "Obsojamo vsakršno nasilje in ga obravnavamo z ničelno toleranco," je bil jasen. Glede opozoril iz poslanskih vrst, da so pogosto žrtev nasilnega ravnanja, je povedal, da so politični predstavniki res med bolj izpostavljenimi, a da na policiji ukrepajo vselej enako.

Pri varovanju poslopja DZ sodelujejo z vodstvom ustanove ter v primeru dogodkov ali okoliščin, ki vplivajo na oceno ogroženosti, sprejmejo določene ukrepe ter izvajajo druge aktivnosti za zagotavljanje ustrezne stopnje varnosti. V luči zadnjih primerov so po Izdovih navedbah že v stiku s pristojnimi glede potrebnih ukrepov. Več ni želel povedati.

Izda je spomnil še na nasilno dejanje v središču Ljubljane v začetku tedna, v katerem je bila žrtev fizičnega in verbalnega napada direktorica Inštituta 8. marec Nika Kovač.

Povedal je, da glede tega še vedno zbirajo obvestila in izvajajo intenzivno preiskavo, da bi ugotovili identiteto storilca. Pregledali so večje število posnetkov nadzornih kamer in pridobili fotografijo storilca, ki so jo danes tudi delili z javnostjo. Izda je tako še enkrat vse, ki moškega prepoznajo ali imajo o njem informacije, pozval, naj jih o tem obvestijo.