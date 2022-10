Policija v povezavi z nasilnimi dejanji v prestolnici išče moškega

Policisti občane, ki jim pri prepoznavi osebe lahko pomagajo, prosijo, naj pokličejo na številko 113, neposredno na policijsko postajo na številko (01) 475 06 00, lahko pa tudi anonimno na 080 1200.

Po pisanju N1 je poziv povezan s torkovim napadom na Bavarskem dvoru, ko je neznanec sredi dneva fizično in verbalno napadel Kovačevo. Policija naj bi tako s pomočjo videoposnetkov nadzornih kamer zaznala osumljenca in zdaj prosi občane za pomoč pri identifikaciji.

Napad na eno bolj vidnih predstavnic nevladnega sektorja so obsodili številni politiki in drugi predstavniki javnosti. Vrstila so se tudi opozorila, da gre za rezultat vse bolj toksične kulture komuniciranja na družbenih omrežjih in v delu medijev, povezanih z opozicijsko stranko SDS.

V petek so medtem iz SDS sporočili, da je neznanec v bližini državnega zbora napadel njihovega poslanca Branka Grimsa. Policija okoliščine preiskuje, Grims pa prav zdaj v spremstvu več poslancev največje opozicijske stranke novinarjem govori o dogajanju.