Policija: V okolici DZ v petek dva primera nasilnega vedenja do poslancev

Ljubljana, 29. oktobra - V okolici poslopja DZ je po navedbah policije v petek prišlo do dveh primerov nasilnega vedenja do poslancev. V primeru napada na Branka Grimsa (SDS) poteka intenzivna preiskava, tudi s pregledom nadzornih kamer, za ugotovitev identitete napadalca. V drugem primeru pa so policisti identiteto ugotovili na kraju, a druge okoliščine še preiskujejo.