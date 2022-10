Ministrica z vodstvom Slovenske filantropije o pripravi nove strategije razvoja prostovoljstva

Ljubljana, 28. oktobra - Ministrica za javno upravo Sanja Ajanović Hovnik je danes obiskala Slovensko filantropijo. Z vodstvom organizacije so govorili o pripravi nove strategije razvoja prostovoljstva, problematiki dolgotrajnih postopkov pri tujcih in urejanju nezgodnega zavarovanja za prostovoljce v času prostovoljnega dela, so sporočili z ministrstva.