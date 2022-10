Ministrstvo za javno upravo v letošnjem oktobru z novimi finančnimi spodbudami za nevladne in prostovoljske organizacije

Ljubljana, 5. oktobra - Ministrstvo za javno upravo namerava v letošnjem oktobru za nevladne in prostovoljske organizacije objaviti dva javna razpisa, namenjena finančnemu spodbujanju tovrstnih organizacij. Poudarek je na mednarodnem vključevanju in profesionalizaciji, predvidena višina sredstev za oba razpisa skupaj pa znaša 6.100.000 evrov, so sporočili z ministrstva.