Ljubljana, 28. oktobra - Poslanci DZ so s 47 glasovi za in 21 proti sprejeli zakon o nujnih ukrepih za zajezitev širjenja in blaženja posledic covida-19 na področju zdravstva. Ob tem so sprejeli vsa dopolnila, ki so jih predlagali v koaliciji, in zavrnili dopolnila opozicijske SDS.