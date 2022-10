Poslanci DZ soočili stališča o izhodnem covidnem zakonu

Ljubljana, 28. oktobra - Poslanci so na današnji izredni seji DZ razpravljali o predlogu zakona o nujnih ukrepih za zajezitev širjenja in blaženja posledic covida-19 na področju zdravstva. Zakon podpirajo poslanci Svobode, kjer mu napovedujejo podporo, prav tako v NSi. V Levici zakonu odločno nasprotujejo, v SDS so do številnih rešitev kritični, do nekaterih tudi v SD.