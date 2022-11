Tedenski pregled - Slovenija od 28. 10. do 3. 11.

PETEK, 28. oktobra

LJUBLJANA - Slovenija je oktobra na letni ravni zabeležila 9,9-odstotno inflacijo. K rasti cen so največ prispevale podražitve hrane, goriv in energije. Na mesečni ravni je bila inflacija 0,8-odstotna. Po podatkih statističnega urada sta nanjo najbolj vplivali sezonska zamenjava oblačil in obutve ter dražja hrana.

LJUBLJANA - Poslanci DZ so sprejeli t.i. izhodni covidni zakon. Zakon posega na celo vrsto področij, med drugim določa dodatke za neposredno delo z obolelimi za covidom-19, zagotavlja postcovidno rehabilitacijo, uvaja pa tudi plačilo po realizaciji storitev brez posebne pogodbe, vzpostavlja ambulante za neopredeljene zavarovance ter uvaja dodatek za izbiro specializacije iz družinske medicine.

LJUBLJANA - DZ je izglasoval sklep, da je razpis zakonodajnega referenduma o spremembah družinskega zakonika, po katerih je istospolnim partnerjem omogočena posvojitev otrok, nedopusten. V koaliciji Za otroke gre, ki je vložila pobudo za razpis zakonodajnega referenduma, so pred časom ob možnosti takšne odločitve DZ že napovedali pritožbo na ustavno sodišče.

LJUBLJANA - Poslanca SDS Branka Grimsa je na poti v kletno parkirišče Maximarketa neznanec porinil po stopnicah. Dan kasneje je Grims izjavil, da v napadu vidi poskus umora, verjame tudi, da je bil napad načrtovan in zanj okrivil levosredinski politični pol. Policija, ki dogodek preiskuje, je sporočila, da je v okolici poslopja DZ isti dan prišlo do verbalnega napada na še enega od poslancev, pri čemer so identiteto napadalca ugotovili takoj. Napad na Grimsa je obsodil vrh politike. V SDS so zahtevali varovanje vseh poslancev na njihovi poti od DZ do garažne hiše in izpostavili, da napad na Grimsa ni osamljen primer.

LJUBLJANA - Predsedstvo SD je v 27. 10. sklenilo, da bo stranka v drugem krogu predsedniških volitev podprla Natašo Pirc Musar.

KRŠKO - Premier Robert Golob je ob obisku v Nuklearni elektrarni Krško (Nek) stroko pozval, naj čim prej predstavi rešitev tehnologije za nov jedrski blok, tako da bo politika lahko začela iskati nacionalno soglasje za investicijo. Po besedah direktorja Nek Staneta Rožmana bo elektrarna po remontu vnovič v omrežju predvidoma 7. 11.

BRUSELJ - Evropska komisija je potrdila strateški načrt Slovenije za skupno kmetijsko politiko, katerega vrednost znaša okoli 1,2 milijarde evrov. Slovenija pa je Evropski komisiji uradno poslala program za izvajanje evropske kohezijske politike 2021-2027.

LJUBLJANA - Povprečna košarica osnovnih živil, katerih cene spremlja kmetijsko ministrstvo, je ob četrtem popisu stala 41,74 evra, kar je 1,35 odstotka manj kot dva tedna prej.

LJUBLJANA - ZSSS je pozdravila načrtovani dvig minimalne plače, medtem ko so v Klubu slovenskih podjetnikov opozorili, da bi to imelo negativne posledice za podjetja in s tem za celotno gospodarstvo.

CELJE - Okrog 100 zaposlenih v trgovskem podjetju Tuš je na protestnem shodu zahtevalo dvig osnovne plače za prodajalke in skladiščnike, ki ne sme biti nižja od minimalne plače. O zahtevah se pogajajo z upravo Tuša, izplen naj bi bil znan sredi decembra. Če ne bodo uspešni, ne izključujejo možnosti stavke.

ŠEMPETER V SAVINJSKI DOLINI - Več kot 300 krajanov krajevne skupnosti Šempeter v Spodnji Savinjski dolini je vložilo tožbo zoper žalsko komunalo zaradi hudih prebavnih težav, ki so jih imeli zaradi onesnažene vode v začetku tega meseca.

LJUBLJANA - V Cankarjevem domu je potekala državna proslava ob dnevu reformacije. V idejah reformacije prepoznavamo tisto, kar nam je blizu še danes, med drugim posebnost našega jezika in demokratična načela, je v nagovoru poudarila ministrica za kulturo Asta Vrečko.

GROSUPLJE - Legendarni slovenski olimpijec Miroslav "Miro" Cerar je ob svojem 83. rojstnem dnevu dobil spominsko obeležje. Cerar je osvojil 30 kolajn na največjih tekmovanjih, od tega 16 zlatih, dvakrat je bil olimpijski prvak.

LJUBLJANA - Zaradi epidemije covida-19 je letno število umrlih v Sloveniji preseglo dolgoletno povprečje in leta 2020 znašalo več kot 24.000. Lani je po podatkih statistikov umrlo 23.261 prebivalcev, kar je bilo za tri odstotke manj kot leta 2020, a za 13 odstotkov več kot leta 2019, ko epidemije covida-19 še ni bilo.

GRENOBLE - Velenje si je skupaj z danskim Elsinorjem razdelilo nagrado zeleni list Evrope, naziv zelene prestolnice Evrope 2024 pa je prejela španska Valencia.

LJUBLJANA - Na prireditvi ob 70-letnici slovenskega juda je predsednik republike Borut Pahor vročil državni odlikovanji Tini Trstenjak in Judo zvezi Slovenije

NEDELJA, 30. oktobra

PORTOROŽ - Ob koncu Festivala slovenskega filma so podelili nagrade. Vesno za najboljši celovečerni film je prejel Orkester režiserja Matevža Luzarja, ki je bil nagrajen tudi za scenarij. Vesno za najboljšo režijo je prejela Sara Kern za film Moja Vesna. Loti Kovačič iz tega filma je prejela nagrado za glavno žensko vlogo, za glavno moško vlogo pa jo je dobil Petja Labović kot Anton v filmu Jezdeca, ki je bil najboljši film festivala po izboru občinstva.

HERAKLION/LJUBLJANA - Nad hotelom ob plaži Agia Fotia na vzhodu Krete se je ponoči s pobočja odlomila večja skala in med spanjem ubila 47-letno Slovenko. Skala je ob tem poškodovala njenega osemletnega sina. Soprog umrle je spal v drugi sobi in ni bil poškodovan. Ob tragični nesreči so na zunanjem ministrstvu družini in svojcem izrekli iskreno sožalje.

SEUL/LJUBLJANA - Izrazom sožalja, ki se vrstijo ob tragediji na sobotnem festivalu v Seulu, v katerem je v stampedu umrlo najmanj 151 ljudi, sta se pridružila tudi slovenski premier Robert Golob in predsednik republike Borut Pahor ter zunanje ministrstvo.

LJUBLJANA - Spremenjen odnos do covida-19 najverjetneje prispeva k temu, da zaskrbljenost zaradi novega koronavirusa, čeprav je število okužb v državi še vedno visoko, že nekaj mesecev upada, ugotavlja zadnja raziskave Mediane. Na drugi strani je zaskrbljenost zaradi vojne v Ukrajini in njenih posledic še višja od polovice.

PONEDELJEK, 31. oktobra

MURSKA SOBOTA - Na dan reformacije, ko se spominjamo verskega, družbeno-političnega in kulturnega gibanja v 16. stoletju, ki je Slovencem prineslo tudi knjižni jezik, je bila osrednja slovesnost z bogoslužjem v murskosoboški evangeličanski cerkvi Martina Luthra. Predsednik Borut Pahor je v govoru izpostavil, da je zgodovina protestantizma na Slovenskem dolga, pomembna in slavna. V poslanici je premier Robert Golob med drugim poudaril, da bomo tako kot Trubar stali in obstali. Začeti na novo, pa je kot kot bistveni in simbolni pomen praznika izpostavila predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič.

LJUBLJANA - Predsednik republike Borut Pahor je čestital Luizu Inaciu Luli da Silvi za vnovično izvolitev na položaj predsednika Brazilije in izrazil željo po nadaljevanju dobrega sodelovanja med državama. Luli je čestital tudi premier Robert Golob, ki se veseli krepitve dvostranskih odnosov, tudi pri soočanju s ključnimi izzivi mednarodne skupnosti, kot je zaščita okolja.

BUENOS AIRES/MONTEVIDEO - Zunanja ministrica Tanja Fajon se je v prestolnici Argentine srečala z argentinskim kolegom Santiagom Cafierom. Zavzela sta se za krepitev dvostranskega sodelovanja in sodelovanju v okviru mednarodnih organizacij. Srečala se je tudi z v Argentini živečimi Slovenci. Fajonova se je v urugvajskem Montevideu sestala tudi z namestnico ministra za zunanje zadeve Carolino Ache Batlle in predstavniki slovenske skupnosti v tej državi.

KOČEVJE - Pred dnevom spomina na mrtve so se s sveto mašo, ki jo je vodil predsednik Slovenske škofovske konference in novomeški škof Andrej Saje, poklonili tudi po vojni pobitih pod Macesnovo gorico v Kočevskem Rogu. Arheologi in vladna komisija za vprašanja prikritih grobišč so sredi oktobra zaključili izkop okostij iz brezna pod Macesnovo gorico. Našli so 3200 okostij, zato domnevajo, da je to največje morišče Slovencev ob koncu druge svetovne vojne.

LJUBLJANA - Stopnja varčevanja gospodinjstev v Sloveniji se je lani po rekordu v letu 2020 pri 22,7 odstotka znižala na 18,7 odstotka. Gospodinjstva ostajajo pri varčevanju konzervativna, največji delež predstavljajo bančne vloge in gotovina, so ob svetovnem dnevu varčevanja izpostavili statistiki.

TOREK, 1. novembra

LJUBLJANA - Osrednja državna spominska slovesnost ob dnevu spomina na mrtve je potekala pred spomenikom vsem žrtvam vojn in z vojnami povezanim žrtvam na Kongresnem trgu. Predsednik republike Borut Pahor je položil venec in izrazil upanje, da bo spomenik s svojo sporočilnostjo sprave nagovarjal prihodnje rodove v smeri, da se vojne in z njimi povezani dogodki ne smejo več ponoviti.

LJUBLJANA - Ljubljanski župan Zoran Janković je na spominski slovesnosti pri nekdanji domobranski postojanki na Svetem Urhu izpostavil ločnico med partizani in, kot se je izrazil, domačimi izdajalci, obenem pa je izrekel podporo predsedniški kandidatki Nataši Pirc Musar, kar je sprožilo precej odzivov.

LJUBLJANA - Podjetja in fizične osebe lahko do 15. 11. zaprosijo za nepovratna sredstva po zakonu o pomoči gospodarstvu zaradi visokih povišanj cen električne energije in zemeljskega plina. Prijave zbira agencija Spirit. V gospodarstvu ukrep pozdravljajo, a nasprotujejo zavezam, ki jih morajo podpisati prosilci, tudi glede omejitve podražitve izdelkov in storitev.

LJUBLJANA - Z novembrom je mandate nastopilo več vodilnih v državnih ali posredno državnih podjetjih. Vodenje Pošte Slovenije je prevzel Marko Cegnar, Dejan Paravan je na čelu družbe Gen energija, krovnega podjetja skupine Gen, vodenje družbe Dravske elektrarne Maribor iz skupine HSE pa je po novem v rokah generalnega direktorja Damjana Semeta.

LJUBLJANA - V 67. letu je umrl nekdanji poveljnik specialne enote policije in prejemnik srebrnega častnega znaka svobode Republike Slovenije Vinko Beznik, ki je bil ena ključnih akterjev osamosvajanja Slovenije.

PARIZ - Nominaciji za vpis lipicancev in čebelarstva v Sloveniji na Unescov seznam nesnovne kulturne dediščine sta prejeli pozitivno oceno ocenjevalnega telesa medvladnega odbora za varovanje nesnovne kulturne dediščine. O vpisu na seznam bodo odločali konec novembra.

LJUBLJANA - Visoke temperature za ta letni čas beležijo tako v Evropi kot Sloveniji. Na številnih merilnih mestih po Sloveniji novembra od sredine 20. stoletja še ni bilo tako toplo. Doslej je novembrski rekord imela Metlika, kjer do 9. 11. 2015 namerili 25,6 stopinje Celzije. Ta temperatura je bila tokrat presežena na vsaj štirih merilnih mestih v Sloveniji, na merilni postaji Dobliče pri Črnomlju so izmerili kar 26,2 stopinje Celzija.

SREDA, 2. novembra

LJUBLJANA - Država je izplačala energetski dodatek večini prejemnikov denarne socialne pomoči in varstvenega dodatka, ki so upravičeni do tega novega dodatka. Z njim želi država približno 60.000 posameznikom in družinam z nizkimi dohodki pomagati pri soočanju z energetsko draginjo. Dodatek za samsko osebo znaša 200 evrov. Za invalide bo izplačan na različne datume, odvisno od zakonske podlage, po kateri je določena invalidnost.

LJUBLJANA - Gasilska zveza Slovenije bo društvom, ki so sodelovala pri gašenju julijskega požara na Krasu, razdelila približno šest milijonov evrov. Toliko denarja je prejela od države in donacij, med njimi podjetnika Iva Boscarola, ki je izpolnil svojo obljubo in zvezi nakazal toliko kot država, to je 1,47 milijona evrov. Zveza je gasilskim društvom že poslala v podpis pogodbe, razdelilnik denarja pa namerava javno objaviti.

LJUBLJANA - Predstavniki Združenja svetov delavcev Slovenije so v DZ prinesli več kot 3000 podpisov za začetek postopkov za razpis zakonodajnega referenduma o noveli zakona o SDH. Nasprotujejo ji, ker ne upošteva ustavne pravice zaposlenih do sodelovanja pri upravljanju. Želijo, da bi v zakon zapisali tudi možnost nadzora s strani predstavnikov več kot 50.000 zaposlenih v družbah pod okriljem SDH.

LJUBLJANA - Finančni minister Klemen Boštjančič se je konec oktobra mudil na Japonskem, kjer se je med drugim srečal z državnim sekretarjem Takahirom Inouejem. Pudaril je zavezanost vlade k širjenju gospodarskega sodelovanja z Japonsko in spomnil na pomembnost dosedanjih japonskih naložb v Sloveniji. Srečal se je tudi z guvernerjem japonske razvojne banke JBIC Nobumitsujem Hajašijem.

ZAGREB/MOSKVA - Sberbank je 43,4-odstotni delež hrvaške skupine Fortenova, ki je med drugim lastnica Mercatorja, prodala vlagatelju iz Združenih arabskih emiratov, šejku Saifu bin Marhanu Alketbiju. Nakup, ki je bil sklenjen 31. 10., je po pisanju časnika Jutarnji list že potrdil tudi arabski investitor. V Fortenovi so se javno odzvali, da s poslom niso seznanjeni. Opozorili so, da bi morala Sberbank ob dejstvu, da je njeno premoženje pod sankcijami, za to pridobiti dovoljenje pristojnih organov.

LJUBLJANA - Ministrstvo za zdravje je v javno obravnavo poslalo predlog nacionalne strategije za obvladovanje demence do leta 2030, ki predvideva zgodnje odkrivanje bolezni, ustrezno obravnavo in zdravljenje ter vzpostavitev usklajene podpore svojcem.

LJUBLJANA - Slovenija bo v skladu z odločitvijo Evropske komisije do 4. 3. 2024 samodejno podaljšala začasno zaščito za razseljene osebe iz Ukrajine. Z notranjega ministrstva so sporočili, da je bilo doslej vloženih 7889 vlog za začasno zaščito in odločeno v 7515 primerih, od katerih je bila začasna zaščita priznana 7160 osebam.

LJUBLJANA - Petrol je dva meseca pred rokom končal pripojitev hrvaške družbe Crodux derivati dva, ki jo je za skoraj 192 milijonov evrov kupnine prevzel pred letom dni. S tem je postal drugi največji ponudnik naftnih derivatov na Hrvaškem.

LJUBLJANA - Energetika Ljubljana je z novembrom za 13 odstotkov znižala variabilno ceno toplote. Ta po novem znaša 79 evrov na megavatno uro, kar je 12 evrov manj od do sedaj veljavne cene.

KOPER - Koprska policija je vložila kazenske ovadbe proti dvema pravnima in dvema fizičnima osebama zaradi domnevnega kršenja pravic delavcev. Neuradno naj bi šlo za podjetji Marinblu in Selea, kjer so junija po posredovanju Delavske svetovalnice razkrili težke razmere delavcev, svetovalnica pa je tedaj sama vložila kazenski ovadbi. Zastopnica obeh podjetij Rozana Šuštar je izkoriščanje delavcev in vse druge obtožbe dan kasneje vnovič zanikala.

LJUBLJANA - Državna volilna komisija je objavila seznam organizatorjev treh referendumskih kampanj za zakonodajne referendume, ki bodo 27. novembra. Skupaj je na komisijo prispelo 28 prijav. 10 organizatorjev se je prijavilo za vse tri referendume, 16 organizatorjev se je prijavilo le za referendum o noveli zakona o RTV Slovenija, dve prijavi pa je komisija prejela za referendum o noveli zakona o dolgotrajni oskrbi.

LJUBLJANA - V UKC Ljubljana so vpeljali novo metodo vstavljanja srčne zaklopke, ki je nov mejnik pri zdravljenju srčnih bolnikov. Pri tej metodi ni potrebna uporaba naprave za zunajtelesni krvni obtok, operacija pa poteka prek manjše rane na levi strani prsnega koša.

LJUBLJANA - Predsednik republike Borut Pahor je ob nameri ministrstva za kulturo o združitvi Muzeja slovenske osamosvojitve z Muzejem novejše zgodovine Sloveniji opozoril na pomen samostojnega muzeja osamosvojitve ter napovedal, da se bo o tem posvetoval s premierjem Robertom Golobom.

ŠMARJE PRI JELŠAH - Ministrica za kulturo Asta Vrečko je podpisala pogodbe za obnove gradov v višini več kot 3,6 milijona evrov brez davka. V šmarski občini je podpisala pogodbo za projekt Kulturna doživetja dvorca Jelšingrad, v Podčetrtku za projekt Doživetja grajskega razgleda, v Kozjem pa za projekt Grad Podsreda.

LJUBLJANA - Novi odgovorni urednik spletnega portala Siol je postal dolgoletni novinar in urednik zunanjepolitičnega uredništva na STA Mihael Šuštaršič.

KOPER - Okrožno sodišče je osmim nekdanjim nadzornikom Luke Koper zaradi soglasja k domnevno spornemu poslu uprave Roberta Časarja iz leta 2008 naložilo plačilo 16 milijonov evrov, je poročal Dnevnik. Časarjeva uprava, proti kateri teče ločen sodni postopek, je domnevno preplačala nakup deleža v slovaški družbi TTI. Sodba še ni pravnomočna.

LJUBLJANA - V Slovenski kinoteki so se začeli sedmi Dnevi nemško govorečega filma, ki jih do 6. 11. pripravljajo z Goethe-Institutom Ljubljana, Avstrijskim kulturnim forumom Ljubljana in švicarskim veleposlaništvom.

ČETRTEK, 3. novembra

BERLIN - Predsednik republike Borut Pahor se je udeležil vrha Berlinskega procesa. Med drugim je opozoril, da Berlinski proces ni nadomestilo za proces širitve EU, pač pa k njemu prispeva in ga spodbuja, so sporočili iz urada predsednika republike. Zahvalil se je tudi predsednici Evropske komisije Ursuli von der Leyen za njeno razumevanje in ocenil, da je bila njena nedavna turneja po regiji zelo pomembna.

LJUBLJANA - Stalni posvetovalni odbor za podnebno politiko pri predsedniku republike Borutu Pahorju je pred podnebno konferenco COP27 sprejel novo priporočilo, s katerim je podprl pozive mladih in se zavzel za nujno ukrepanje v boju s podnebnimi spremembami. Konference, ki jo bo od 6. do 18. 11. gostil egiptovski Šarm el Šejk, se bo udeležil tudi Pahor.

LJUBLJANA - Odbora DZ za izobraževanje in za kulturo sta se na skupni seji na predlog NSi seznanila z vplivom energetske draginje na delovanje vzgojno-izobraževalnih in kulturnih zavodov. V razpravi je opozicija vladi očitala prepočasno ukrepanje, koalicija pa je prepričana v učinkovitost vlade.

LJUBLJANA - Državni proračun je v prvih desetih mesecih zabeležil 10,3 milijarde evrov prihodkov, kar je 14,2 odstotka več kot v enakem obdobju lani. Odhodki so se v tem času zmanjšali za 7,3 odstotka na približno 10,6 milijarde evrov. Po podatkih finančnega ministrstva se je znižal tudi primanjkljaj, in sicer na 283 milijonov evrov.

LJUBLJANA - Z novembrom so štiri banke - BKS bank, Delavska hranilnica, Nova KBM in SKB banka - ponudile posojila, za katera v okviru stanovanjske jamstvene sheme za mlade jamči držav, in sicer ob prvem reševanju stanovanjskega problema daje poroštvo za najem bančnega posojila do 200.000 evrov in z ročnostjo do 30 let. Skupni znesek državne kvote v okviru jamstvene sheme znaša 300 milijonov evrov letno.

LJUBLJANA - V družbi za ravnanje z odpadno embalažo Slopak so kritični do vladnega spreminjanja uredbe o embalaži in odpadni embalaži sredi poslovnega leta. Uredbo izpodbijajo na ustavnem sodišču, obrnili so se tudi na upravno sodišče. Motijo jih predvsem povečanje obveznosti izravnave za nazaj sredi poslovnega leta. Se pa strinjajo z metodologijo določanja tržnih deležev.

LJUBLJANA - Državna volilna komisija (DVK) je sprejela zapisnik o ugotovitvi končnega izida glasovanja v prvem krogu volitev predsednika republike 23. 10. Glasovalo je 51,74 odstotka volilnih upravičencev. Zmagovalec prvega kroga volitev Anže Logar je prejel 33,95 odstotka glasov, Nataša Pirc Musar pa 26,88 odstotka.

KOPER - Z žrebom vrstnega reda kandidatov na glasovnicah za lokalne volitve v Kopru so se sklenili žrebi v vseh mestnih občinah. Dan prej je lista Zavedno Koper, ki jo je koprska občinska volilna komisija izločila s seznama kandidatur, upravno sodišče pa nato zavrnilo njene pritožbe zoper to odločitev, je vložila še pritožbo na ustavno sodišče. Kandidat liste za župana Kopra Patrik Greblo je prepričan, da je šlo za poseg v pravico do kandidiranja.

LJUBLJANA - DVK je na seji določila sezname izvoljenih predstavnikov v volilno telo za volitve državnih svetnikov, predstavnikov funkcionalnih interesov, kot tudi kandidature za ta svetniška mesta. Na volilnih zborih bodo predstavnike lokalnih interesov volili 23., funkcionalnih interesov pa 24. 11.

LJUBLJANA - Dars bo po predvidevanji ta mesec končal prenovo prvega sklopa malih počivališč na avtocestnem omrežju. Prvo, Studenec sever na primorski avtocesti med Postojno in Razdrtim proti Kopru, so že odprli. Skupaj bo Dars na avtocestnem omrežju obnovil 12 malih počivališč, na katerih ni bencinskih servisov.

DALLAS - Košarkar Dallas Mavericks Luka Dončić je še na sedmi tekmi zapovrstjo dosegel vsaj 30 točk, s čimer je postal tretji igralec v zgodovini NBA, ki je na prvih sedmih tekmah dosegel vsaj 30 točk, obenem pa prvi po Wiltu Chamberlainu iz sezone 1962/63.