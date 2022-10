DZ naposled imenoval predsednika in člane Knovsa

Ljubljana, 27. oktobra - Poslanci DZ so na današnji seji s 60 glasovi za in nobenim proti izvolili člane Komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb (Knovs), ki v tem mandatu DZ še ni bila imenovana. Predsednik komisije je postal Janez Žakelj, podpredsednik pa Jožef Horvat, oba iz poslanske skupine NSi. Poslanci SDS so pred glasovanjem odšli iz dvorane DZ.