Von der Leyen danes na obisku v BiH in Srbiji

Sarajevo/Beograd, 28. oktobra - Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen bo tretji dan turneje po državah Zahodnega Balkana obiskala Srbijo in BiH. V ospredju obiska bo po napovedih energetska kriza. Tako kot ostalim državam v regiji naj bi predsednica komisije tudi Srbiji in BiH sporočila, da jima unija namenja sredstva za soočanje s to krizo.