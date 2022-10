Vučić nasprotuje zamenjavi registrskih tablic na Kosovu

Beograd, 27. oktobra - Srbski predsednik Aleksandar Vučić je po zasedanju sveta za nacionalno varnost in pogovorih s predstavniki kosovskih Srbov povedal, da je pred dnevi prejel skupno stališče držav peterice in EU. Ti so zamenjavo srbskih registrskih tablic na Kosovu označili za legitimen proces, problem pa da je "v metodah in času". Vučić zamenjavi medtem nasprotuje.