Objavljen natečaj v počastitev Kajuhovega leta 2022

Velenje, 19. februarja - Medobčinska zveza prijateljev mladine (MZPM) Velenje je objavila natečaj, s katerim bodo v Kajuhovem letu počastili spomin na pesnika, ki je simbol slovenskega upora in pokončne volje do življenja, rojaka Karla Destovnika, s partizanskim imenom Kajuh. Natečaj je namenjen otrokom in mladostnikom, a pri tem ne omejujejo starosti sodelujočih.