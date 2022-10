Lani okrevanje potniškega prevoza in prometa

Ljubljana, 29. oktobra - Prevoz in promet blaga sta se lani v vseh transportnih panogah povečala za pet do deset odstotkov, še posebej se je okrepil pristaniški promet. V pristaniškem prometu se je število potnikov povečalo za 98,4 odstotka, v železniškem in letalskem pa za 46 odstotkov, je ta teden objavil državni statistični urad.