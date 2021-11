Slovenski tovornjaki lani prepeljali le odstotek manj blaga

Ljubljana, 1. novembra - Prevoz in promet blaga sta bila lani zaradi epidemije covida-19 v vseh transportnih panogah manjša kot leto prej, kljub ukrepom pa so slovenski tovornjaki prepeljali 90,9 milijona ton blaga, kar je le odstotek manj kot leta 2019. Vlaki so medtem prepeljali 19,4 milijona ton blaga, kar je 11 odstotkov manj kot predlani.