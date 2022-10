Vzorčenje mikroplastike v Sloveniji in več drugih evropskih državah

Ljubljana, 27. oktobra - Z novim šolskim letom se je v Sloveniji začelo tretje obdobje vzorčenja mikroplastike in odpadkov na rekah v okviru projekta Pirati plastike. Podatke pridobivajo osnovno- in srednješolci, projekt pa se v okviru Evropskega leta mladih širi tudi v druge evropske države, so danes sporočili Ekologi brez meja.