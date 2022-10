Zahteve po zvišanju osnovnih plač tudi pri avtobusnih prevoznikih

Ljubljana, 30. oktobra - Na področju prevozov je pogosto govora o nemogočih pogojih dela voznikov, do nenavadnih dogodkov, vezanih na odmore in počitke, pa občasno prihaja tudi v avtobusnem prometu. V Arrivi in Nomagu zatrjujejo, da spoštujejo zakonodajo, dodajajo pa, da jih pesti pomanjkanje kadra. V pristojnem sindikatu so medtem prav te dni zahtevali dvig osnovnih plač.