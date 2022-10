V Ormožu uradno zagnali prenovljeno čistilno napravo

Ormož, 19. oktobra - V Ormožu so danes slovesno zagnali rekonstruirano in nadgrajeno čistilno napravo, ki bo omogočala čiščenje odpadnih voda za 8000 populacijskih enot. Naložba je vredna 3,3 milijone evrov, od česar so prejeli tudi skoraj 2,2 milijona evrov evropskih in 385.000 evrov državnih sredstev. Občina je zagotovila dobrih 750.000 evrov.